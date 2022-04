Perfectionnisme : quand le mieux devient l’ennemi du bien

Les "perfectionnistes adaptés"

Pour certains, tendre à un certain perfectionnisme peut les satisfaire voire les rendre heureux, ils aiment l’effort dégagé pour faire au mieux. Ce sont les "perfectionnistes adaptés".

Pour d’autres par contre, le perfectionnisme devient toxique et déploie ses effets pervers puisqu’ils ont le sentiment de ne jamais faire assez bien par rapport à la hauteur de leurs exigences. Ce sont les "perfectionnistes inadaptés".

Ils sont donc d’une part dans l’anxiété anticipatoire, ils sont très anxieux avant de commencer une tâche, de peur qu’elle ne soit pas menée parfaitement, ce qui peut provoquer de la procrastination. D’autre part, ils sont également alors dans une insatisfaction permanente, quelle que soit l’excellence des résultats obtenus, ils verront toujours la faille, ce qu’ils n’ont pas fait parfaitement, la mini-erreur invisible aux autres.

Quand le perfectionnisme est adapté, il peut révéler des aspects positifs: il donne l’énergie et la motivation nécessaires pour parvenir à de grandes réalisations et à surmonter les obstacles. Il est très utile dans les domaines qui demandent une grande précision, comme la recherche scientifique. On voit d’ailleurs que les perfectionnistes adaptés présentent des niveaux de procrastination plus faibles que les non-perfectionnistes.

Les perfectionnistes inadaptés

Quand le perfectionnisme est inadapté, par contre, il peut être source de grandes souffrances par celui qui en est atteint : la personne est un bourreau de travail et est particulièrement sensible au burn-out. Mais elle se perd parfois dans les détails, ne sait pas définir les priorités, du coup elle perd beaucoup de temps et est finalement peu productive.

Elle peut se faire des reproches durant des jours pour la moindre erreur. Elle est tellement désireuse de trouver le partenaire parfait qu'elle n'établit jamais de relation durable. Elle peut, comme on l’a déjà dit procrastiner, ainsi que développer des troubles anxieux. Souvent, elle a aussi tendance à être exceptionnellement sensible aux reproches (qui viennent révéler son imperfection et l’échec supposé de ses tactiques pour se montrer irréprochable)

Enfin, les perfectionnistes inadaptés ont souvent une faible estime d’eux-mêmes et vivent un fort syndrome de l’imposteur.