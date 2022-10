Un film sur Saint Nicolas et le père Fouettard ne sera plus jamais diffusé. C’est le producteur lui-même qui a pris la décision de stopper la diffusion de son film sorti en 2005 et qui a connu un grand succès aux Pays-Bas et au nord du pays. Il explique avoir compris pourquoi tant de personnes n’acceptent pas l’idée du père Fouettard. Après cette annonce, Georges-Louis Bouchez a publié un commentaire sur les réseaux sociaux dans lequel il indiquait que les dérives wokistes amènent à une société où seules la stupidité et une éventuelle culpabilité triomphent.

Père Fouettard, vous ne voulez plus le voir ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "c’est vous qui le dites".