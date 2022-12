Загубили щось в автобусі чи метро: що робити? | Perdu quelque chose dans le tram ou le bus?

Un objet perdu dans le bus ou le métro : que faire ?

Un moment de distraction, trop de soucis en tête, la fatigue ou un enfant turbulent: oublier un objet dans les transports en commun, ça nous arrive à tous! Mais parfois l'objet perdu a beaucoup de valeur, financière ou sentimentale. A la STIB, la société des transports bruxellois, un service spécial s’occupe des objets oubliés dans les métros ou les bus. Dans 25% des cas, les propriétaires retrouvent leur bien !

Le bon réflexe en cas d'oubli

Lorsqu’on pense avoir perdu quelque chose sur le réseau de la STIB, il est possible de contacter la société soit par téléphone (au 070 23 2000) soit via son site internet.

Les informations concernant l’objet (date et heure de la perte, ligne et direction, couleur, marque, contenu ou autres particularités) seront précisées sur un formulaire pour l’identifier. Une vérification sera faite sur base des objets reçus et encodés. Si une description correspond, la personne est recontactée et l’objet lui sera rendu au guichet, à condition de présenter une pièce d’identité et moyennant le paiement de 5 euros de frais administratifs. Le bureau (au coeur de la station Botanique) est ouvert le lundi et le mercredi, de 12 à 18 heures.

Que faire si je trouve un objet ?

Lorsqu’un voyageur trouve un objet, le plus efficace est de le donner à un membre du personnel de la STIB, qui fera le nécessaire pour qu’il soit acheminé jusqu’au bureau des objets trouvés.

Une procédure spécifique existe pour les objets suspects, impliquant alors la sécurité, voire la police.