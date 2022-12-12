Загубили щось в автобусі чи метро: що робити? | Perdu quelque chose dans le tram ou le bus?

Момент відволікання, забагато турбот, втома чи буйна дитина: забути предмет у громадському транспорті, це трапляється з усіма нами! Але іноді об’єкт втратив значну цінність, фінансову чи сентиментальну. У STIB, брюссельській транспортній компанії, спеціальна служба піклується про речі, забуті в метро чи автобусах. У 25% випадків власники знаходять своє майно!

Що робити якщо ви щось втратили?

Якщо ви вважаєте, що щось втратили в мережі STIB, ви можете зв’язатися з компанією або по телефону (070 23 2000), або через її веб-сайт.

Інформація про те що втратили(дата і час втрати, лінія і напрямок, колір, марка, вміст або інші відомості) буде вказана на бланку для ідентифікатора. За отриманими та закодованими об’єктами буде проведена перевірка. Якщо опис збігається, з особою знову зв’язуються, і об’єкт повертають їй на касі за умови, що вона пред’явить документ, що посвідчує особу, і отримає оплату 5 євро за адміністративні витрати. Офіс працює в понеділок і середу з 12:00 до 18:00.

Що якщо я знайду предмет?

Коли пасажир знайде річ, найефективнішим способом буде передати її співробітнику STIB, який вживе необхідних заходів, щоб доставити її до бюро знахідок.

Для підозрілих предметів існує спеціальна процедура, тобто залучається охорона або навіть поліція.