Perdre un ami, la douleur exprimée par Arcace Fire, les Who, Alice in Chains, Springsteen et James Tylor

Perdre un ami, c’est parfois perdre un morceau de soi, on se sent abandonné, triste, en colère, déstructuré… Avec qui on va faire ceci ? Avec qui on va faire cela ? Et il faut pourtant faire le deuil de cette part qui s’en est allée… Et pour surmonter son chagrin, il faut d’abord l’exprimer à sa façon et parfois ça passe par la rock'n'roll attitude. Réflexion sur la mortalité et la perte d’un être cher de mort naturelle, d'une longue maladie, d'un suicide, d'une overdose..