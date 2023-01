Percy Hynes White, un des acteurs phares "Mercredi", accusé de viols et d’agressions sexuelles

Depuis quelques jours, les langues se délient et les témoignages tombent sur Twitter : L'acteur Percy Hynes White, 21 ans, alias Xavier Thorpe dans la série déjà culte Mercredi, est accusé de viols et d’agressions sexuelles, y compris sur des filles mineures.

Tout est parti d'un tweet d'une jeune femme le 19 janvier qui affirme que l’acteur canadien a organisé des soirées alcoolisées lorsqu’il était au lycée puis en école sup pour pouvoir abuser de jeunes filles dont certaines étaient mineures. Cette personne, @milklevich, a d’ailleurs déclaré qu’elle avait elle-même été agressée sexuellement par Percy Hynes White et qu’une de ses amies, âgée alors de 13 ans, avait été manipulée pour obtenir des faveurs sexuelles du jeune homme, âgé de 17 ans au moment des faits présupposés. Une autre jeune femme, Desiree Cameron, accuse l'acteur d'avoir passé sous silence le viol par l'un des garçons d'une bande: "Il m'a laissé me faire violer dans son sous-sol, et quand il m'a appelée pour en parler, il était plus inquiet pour la police que pour savoir si j'allais bien." Elles sont 4 au total à avancer ces accusations. Le hashtag #CancelPercy a été créé, et une pétition circule avec 7500 signatures récoltées à ce jour.

S’en sont suivies d’autres publications de captures d’écran de conversations privées dans lesquelles il reconnaîtrait avoir couché avec des mineures. Il leur aurait également envoyé des images de lui nu. Et on l’accuse aussi d'avoir proféré des insultes racistes, d'avoir liké des posts d'un compte arty mettant en scène des images sexualisées d'enfants, et de suivre un compte nazi. Il y a également une vidéo avec Jenna Ortega qui peut semer le doute sur l’attitude du comédien et la réaction de l'actrice la plus populaire du moment.