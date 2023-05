Percevez-vous un "bon" salaire ? Le salaire moyen belge est de 3881 euros brut par mois

Pourtant, malgré ces augmentations, les Belges sont mécontents. 32% des personnes interrogées attribuent une note

de 8/10 ou plus à la satisfaction qu’elles éprouvent à l’égard de leurs conditions salariales.

Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de l’année dernière. Et plus bas de 4% à celui de 2020.

Or depuis 2020, Jobat a constaté une augmentation continue des extras octroyés en plus du salaire : chèques-repas, prime de fin d’année, assurance hospitalisation, treizième mois, abonnement Internet… et évidemment, l’incontournable voiture de société. L’octroi de voitures salaires a augmenté de 13% en cinq ans.

Alors comment expliquer ces augmentations de salaires et d’avantages et en même temps cette insatisfaction globale des packages salariaux en Belgique ? Il s’agit notamment de faire la différence entre les avantages qui ont un impact réel sur le pouvoir d’achat des travailleurs et les autres. Une observation que ne livre pas Jobat dans cette étude.

Philippe Defeyt explique : "Par exemple, c’est très bien d’avoir une assurance hospitalisation, mais la plupart des travailleurs ne vont pas vraiment l’activer avant un certain âge sauf dans le cas de femmes enceintes. Par contre un chèque-repas, la plupart des travailleurs vont les utiliser le mois même et en terme. Autre aspect quand on ne choisit pas librement d’affecter son niveau de vie, son pouvoir d’achat, on est parfois obligé d’accepter des choses dont on n’a pas envie. On a de plus en plus de témoignages de salariés qui sont peut-être contents d’avoir une voiture de société mais qui ne demandent pas d’avoir un modèle aussi lourd et coûteux que celui qu’on leur impose".

Attention aussi qu’au moment de calculer votre pension, un certain nombre de ces avantages ne sont pas pris en compte.

De la même façon, cela s’est vu dans lors de la crise covid. Lorsqu’une série de travailleurs ont été mis au chômage temporaire,

ils se sont rendu compte que leur allocation de chômage représentait une proportion beaucoup plus faible que leur niveau de vie antérieur, parce que ces avantages ne donnaient pas lieu à des allocations.