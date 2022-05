Selon l'étude, un certain nombre de marqueurs biochimiques pourraient aider à identifier les bébés qui sont plus à risque de SMSN. Le Dr Harrington a découvert que l'enzyme BChE fait que les bébés à faible taux d'oxygène se réveillent et pleurent lorsqu'ils sont en danger ou se sentent mal à l'aise.

Selon le Sydney Children's Hospital Network, un réseau d'hôpitaux pédiatriques en Australie, l'étude a révélé que les niveaux de BChE étaient significativement plus faibles chez les bébés décédés plus tard du SMSN. Selon le réseau, il s'agit d'une "percée et d'une première mondiale". D'autres experts applaudissent la découverte, mais rapportent dans le New England Journal of Medicine (NEJM) que les chercheurs ne sont "qu'à mi-chemin" dans la recherche d'un moyen de prévenir la mort subite du nourrisson.