Per Strand Hagenes remporte le Münsterland Giro… sans le savoir, Kaden Groves et Mads Pedersen sur le podium

Le Norvégien Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) a remporté ce mardi la 18e édition du Münsterland Giro (1.Pro), une course d’un jour allemande disputée sur la distance de 194.2 kilomètres entre Osnabrück et Münster.

Le jeune coureur de 20 ans a profité de la supériorité numérique de la Jumbo-Visma dans le groupe de tête (il était accompagné par Christophe Laporte et Edoardo Affini) pour fausser compagnie à ses compagnons d’échappée à un peu moins de trois kilomètres de l’arrivée. Détail cocasse : Per Strand Hagenes n’a pas pris le temps de célébrer sa victoire car il pensait qu’il restait un tour de circuit local à parcourir…

L’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté le sprint pour la 2e place devant le Danois Mads Pedersen (Lidl – Trek).

Il s’agit de la 3e victoire de Per Strand Hagenes cette saison après une étape de Quatre Jours de Dunkerque et le Ronde van Drenthe.