Pepinster : un conseiller socialiste avoue avoir détourné 500 kg de charbon destinés aux sinistrés

Le conseiller communal PS Claude Dedye et sa compagne Julie Beckers (cheffe du groupe socialiste au conseil communal) vont-t-ils devoir démissionner ? Si la question se pose, c'est que l’intéressé – qui gérait les dons à la gare de Pepinster – a admis avoir détourné 500 kg de charbon destinés aux sinistrés des inondations, pour les faire livrer à ses beaux-parents.

C’est le bourgmestre, Philippe Godin, qui a révélé les faits lundi soir. Claude Dedye le reconnait d’ailleurs : "J’ai demandé de livrer un big bag de charbon chez un proche (…) Oui, très clairement : les parents de ma compagne."

Indignation du côté du maïeur : "C’est scandaleux ! Des personnes élues devraient montrer l’exemple ! Or, ici, elles se servent (des dons). Il y a eu détournement."

"Je suis désolé", a rétorqué Claude Dedye. "Ce n’était probablement pas la manière la plus appropriée de donner ce charbon. Je le regrette profondément. Je n’aurais pas dû faire ça…" Ses beaux-parents sont dans le besoin, jure-t-il encore. Raison pour laquelle il aurait fait livrer ce charbon destiné aux personnes précarisées.

"Faux !", rétorque Philippe Godin. "Ce n’est pas une explication ! Ces dons devaient aller vers les sinistrés !" Et de répéter : il s’agit ici "d’un détournement".

Claude Dedye et Julie Beckers sont à présent convoqués devant la commission de vigilance du PS. Ils risquent tous deux l’exclusion du parti ; et d’après nos informations (recueillies "à bonne source", comme on dit), il plane peu de doute sur l’exclusion de Claude Dedye... Le PS réclame déjà sa démission du conseil communal de Pepinster.

A noter également que le bourgmestre, Philippe Godin, a – de son côté – été déposer plainte.