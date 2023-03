Pepinster : permis d’urbanisme signé pour le projet "sapinière" à Maison Bois

A Maisonbois, à la limite entre Verviers et Pepinster, le projet Roodimmo a reçu son permis d’urbanisme. Il s’agit de détruire une ruine abandonnée depuis le début des années septante et de la remplacer par un immeuble de 27 appartements. La particularité de ce projet, c’est qu’il est à cheval sur deux communes : Verviers et Pepinster.

Sur la colline de Maisonbois et à côté de la limite communale, une ruine se dégrade derrière les frondaisons des arbres. Elle a servi de lieu de rassemblement à des groupes scouts et patronnés qui l’ont abandonnée depuis presque cinquante ans. Il s’agit de démolir cette ruine et de la remplacer par un immeuble de logements.