Pepinster : incendie à l’entreprise Ardoises et Matériaux

Un incendie s’est déclaré vers 15h30 dans une entreprise de matériaux, l’entreprise Ardoises et Matériaux, à Pepinster. Une colonne de fumée était visible de très loin. Un magasin proche a été évacué et la nationale Verviers Pepinster fermée momentanément. L’intervention rapide d’une trentaine de pompiers de la zone Verviers Hoëgne et plateau a cependant permis de maîtriser rapidement le feu. L’incendie est sous contrôle. Il n’y a pas de victime.