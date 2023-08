Pépinière "Lil’ô Bambous": un coin d’Asie au cœur de la Wallonie

Pour éviter tout problème, notamment près des terrasses ou des piscines, avec le bambou traçant, misez sur des variétés non envahissantes comme le Fargesia dont la pépinière s’est fait une spécialité. Les bambous non traçants ont le même développement qu'une graminée ou qu'une vivace, c'est-à-dire qu’ils vont grandir en hauteur puis s’étaler.

Dans le jardin de " Lil’ô Bambous ", vous pouvez voir plus de 70 variétés différentes de Fragesia à l’âge adulte. Le Fargesia 'Ivory Ibis' fait partie des nouvelles variétés proposées. Sa particularité est qu'il a une feuille un peu plus large et un port plus en V. Sur les nouvelles cannes, une poudre se pose leur donnant un côté bleuté. La gaine des feuilles qui reste plus longtemps sur la canne lui donne un effet zébré. En vieillissant, elle devient verte.