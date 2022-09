Pépinière «Le Clos des Dames Avelines»

Dans ce jardin, l’assortiment mêle beaux feuillages, floraisons, sans oublier des plantes à la fois décoratives et comestibles, des vivaces, des arbustes, des grimpantes.

Les jardiniers passionnés sont les bienvenus dans ce jardin, mais il est aussi possible de rencontrer Michel et ses trésors botaniques parmi les pépiniéristes collectionneurs présents lors de la Fête des Plantes et du Jardin à l’ancienne abbaye d’Aywiers à Lasne.