Pépinière en ligne "Jardins du Monde.be" : quand la passion devient un métier

La spécialité de la pépinière ce sont les arbustes de tout jeune âge qui ne présentent pas le handicap racinaire des sujets plus âgés cultivés en conteneurs. Les végétaux élevés en pot ont un système racinaire qui forme souvent des chignons. L’avantage d’un jeune plant est que les racines s’installent beaucoup plus profondément et beaucoup plus facilement qu’un ancien plant.