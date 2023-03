Pep Guardiola sur Kompany : "C’est l’une des plus grandes légendes que j’ai dirigées, il reviendra un jour à City"

Ce samedi, Pep Guardiola retrouve Vincent Kompany en 1/4 de finale de la FA Cup. Avec la possibilité pour l’ancien protégé de dépasser le maître. L’entraîneur espagnol a en tout cas été élogieux envers son ancien joueur en conférence de presse.

L’élève peut-il dépasser le maître ce samedi ? Vincent Kompany et Burnley affrontent le géant Manchester City et son coach Pep Guardiola. C’est donc un retour aux sources pour l’ancien défenseur belge. Un match qui pourrait faire de Vince The Prince un tournant dans sa carrière de coach. Mais avant, il faudra tenter de déjouer les plans tactiques. Ça tombe bien, Kompany connaît Guardiola comme sa poche.

Son ancien coach a d’ailleurs été élogieux envers son ancien joueur. Il a déclaré que "Vincent Kompany, c’est l’une des plus grandes légendes que j’ai dirigées."

Le coach de 52 ans a ensuite plaisanté en parlant du jeune coach : "Mais je suis un peu inquiet. Parce que quand vous commencez à jouer un match contre un joueur que vous avez eu, vous vous rendez compte à quel point vous devenez vieux."

Depuis son retour en Angleterre, Vincent Kompany ne cesse d’épater avec Burnley. Avec 13 points d’avance en Championship, le titre et la montée en Premier League se rapprochent. Ils n’ont besoin que de trois victoires lors des neuf derniers matches pour sceller leur retour parmi l’élite du foot anglais. Mais avant, il y a la Cup. Face à son ancien club, Kompany va jouer le coup à fond.

"Je suis extrêmement reconnaissant pour chaque moment que j’ai pu vivre à Manchester City", a déclaré Kompany en conférence de presse. "Mais je dois aborder ce match de la même manière que j’ai abordé chaque match à Manchester City, c’est-à-dire en faisant mon travail." Après, "ils essayent de gagner la Ligue des champions, nous essayons de gagner la Championship. Mais nous n'avons pas à nous mettre de pression même si nous espérons retirer quelque chose de positif de ce match", a relativisé Kompany.