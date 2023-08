Pep Guardiola se méfie du Burnley de Kompany : "Vincent se débrouillera très, très bien en Premier League"

Pep Guardiola a aussi été amené à se prononcer sur la manière dont ses troupes abordent cette nouvelle saison, après avoir raflé la Champions League, la Premier League et la FA Cup ces derniers mois.

"Je ne pense pas qu’il sera possible de faire ce que nous avons fait la saison dernière (le triplé, ndlr). Nous avons escaladé la montagne la plus haute la saison dernière, mais nous sommes redescendus de cette montagne maintenant. Nous commençons comme tout le monde. C’est notre mentalité qui dictera le déroulement de la saison. Chaque saison, on repart de zéro. Nous devons essayer de faire une performance contre Burnley, puis Newcastle et Sheffield United."

Discrets durant le mois de juillet, avec la seule arrivée de Mateo Kovacic pour 29 millions d’euros, les Citizens ont finalement sorti le chéquier ce samedi 5 août pour faire de Josko Gvardiol le défenseur le plus cher de l’histoire (entre 90 et 120 millions d’euros selon les sources).