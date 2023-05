Pep Guardiola évoque l’accrochage avec Kevin De Bruyne : "J’adore ça"

L’image a fait le tour de la toile ce jeudi. On voit et on entend Kevin De Bruyne s’en prendre à son coach Pep Guardiola. L’Espagnol a réagi aujourd’hui.

"Kevin ! Passe le ballon !", hurle l’entraîneur au milieu de terrain, qui a directement réagi : "Tais-toi ! Tais-toi." L’échange entre Pep Guardiola et Kevin De Bruyne lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid était dur.

Mais pas de quoi en faire un drame pour le coach espagnol, comme il l’a expliqué ce vendredi en conférence de presse. "On s’est crié dessus et j’adore ça. Parfois, sur certains matches, c’est un peu mou. J’aime cette énergie. Ce n’est pas la première fois. Vous ne le voyez pas, mais combien de fois il m’a crié dessus à l’entraînement. On a besoin de ça chez lui. Parce qu’après ça, il devient le meilleur. À ce moment, on mène 2-0. Gündogan perd le ballon, Kevin en perd deux ou trois de suite, et on ne voulait pas de ce type de match, à 2-0, contre Madrid".

Et le coach catalan d’ajouter sur De Bruyne : "Parfois, Kevin, je lui dis de rester calme. Et il fait une incroyable passe décisive. Combien de fois c’est arrivé. C’est le football, ça arrive, ce n’est pas personnel. Ces choses doivent arriver pour être compétitif."

Il est vrai qu’avoir un De Bruyne compétitif permettra certainement à Manchester City d’atteindre son objectif de triplé avec la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions.