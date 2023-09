Pep Guardiola épaté par Jérémy Doku : "Je ne m’attendais pas à le voir à ce niveau dès son 2e match !"

Secoué, Manchester City a eu la réaction parfaite, ce samedi, sur la pelouse de West Ham (3-1) pour conserver son élan en tête de la Premier League. Menés, les Cityzens ont renversé les Hammers grâce, notamment, au premier but du Diable Rouge Jérémy Doku, une réalisation plantée après 42 secondes en seconde période.

"J’avais trouvé Jérémy un peu timide durant son premier match, il ne l’était plus aujourd’hui. Il a livré un match incroyable, il était agressif et déterminé dès la première minute. Il est capable de conserver le ballon et d’aller forcer un un-contre-un. Il sait également choisir le bon moment pour faire sa passe. Je suis très content de lui, c’est une belle performance de sa part. Pour être franc, je ne m’attendais pas à le voir à ce niveau dès son deuxième match avec nous. Nous pensions que la qualité était là et aujourd'hui, il a commencé à le prouver", a indiqué Pep Guardiola après la rencontre.

Titulaire, le Diable Rouge a réussi 30 passes et 7 dribbles face à West Ham. Il a frappé trois fois au but. Champion sortant, Manchester City a réalisé le sans-faute jusqu'ici : 5 victoires en 5 matches.