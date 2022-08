Pep Guardiola confirme l’arrivée de Sergio Gomez à Manchester City : "il va faire partie de l’équipe première"

Une petite saison et puis s’en va pour Sergio Gomez à Anderlecht. Monstrueux la saison derrière, le latéral gauche va prochainement s’engager avec Manchester City. Un transfert de prestige pour l’Espagnol qui n’aura eu besoin que d’un seul exercice complet à Saint-Guidon pour taper dans l’œil des Mancuniens. Les deux clubs n’ont encore rien officialisé mais les récents propos de Pep Guardiola ne laissent plus planer le moindre doute. "Il est l’un des nôtres. Sergio va faire partie de l’équipe première. Il va rester dans le groupe et sera en concurrence avec Joao Cancelo" a confirmé l’entraîneur des Citizens.

Arrivé l’été dernier (2.25 millions) en provenance de Dortmund, où il se n’était jamais réellement imposé, Gomez est très vite devenu l’un des dépositaires du jeu bruxellois. Parce que si ses stats personnelles sont impressionnantes pour un latéral (5 buts, 12 assists en Pro League la saison dernière), c’est surtout dans son abattage, la justesse de ses choix et sa palette technique que le jeune Espagnol a ébloui.

Probablement le meilleur Bruxellois la saison dernière, il s’est donc ouvert les portes de la Premier League et s’est engagé avec City pour plusieurs saisons. Selon le toujours très bien informé journaliste insider Fabrizio Romano, l’indemnité de transfert se situerait entre 10 et 15 millions d’euros. La somme exacte est, elle, pour l’instant encore inconnue.

Avec les déclarations de Guardiola, un prêt n’est pas envisagé. Gomez va intégrer directement les rangs de City et il remplacera numériquement Oleksandr Zinchenko, parti à Arsenal.

Pour Anderlecht, c’est évidemment une belle plus-value financière mais un coup dur sportif tant Gomez apportait beaucoup de créativité sur son flanc. Reste désormais à le remplacer. Loin d’être une mince affaire…