Pénuries, par quoi remplacer l’huile de tournesol ?

La majorité des huiles de tournesol vendues en Belgique est produite en Ukraine et en Russie. La guerre risque donc d’avoir des conséquences sur l’approvisionnement en huile de tournesol dans nos supermarchés.

Quand ?

Pas tout de suite. Les stocks actuels d’huile de tournesol sont basés sur la récolte de l’été dernier, quand il n’y avait pas de problème. 70% de la production qui vient d’Ukraine est toujours exportée via la Roumanie. Mais la demande est très forte et, l’année prochaine, impossible de savoir si les récoltes prévues cet été pourront bel et bien avoir lieu. Il y a un risque de pénurie. Un risque qui pourrait avoir des conséquences sur le prix des huiles et qui pousse déjà les consommateurs à faire des réserves.