Pénurie et fermeture de lits : "les infirmières qui travaillent en hématologie doivent être revalorisées"

C’est aujourd’hui la journée mondiale des infirmières et infirmiers, une profession qui ne se porte pas bien. La Belgique connaît une grave pénurie, et c’est particulièrement vrai dans les unités d’hématologie. Des lits sont fermés, faute de personnel.

Ces infirmières sont spécialisées dans les maladies du sang. Mais leur spécialisation n’est pas reconnue et leur barème salarial n’est donc pas valorisé. La société belge d’hématologie demande que cela change. "Une infirmière qui travaille dans mon service d’hématologie et dans l’ensemble des services d’hématologie est une infirmière qui a la même échelle salariale que les infirmières qui travaillent dans les services de médecine interne en général. Or, avec les progrès thérapeutiques actuels, elles ont des responsabilités qui sont devenues beaucoup plus importantes, explique le docteur Marc André, président de la société belge d’hématologie et chef du service d’hématologie CHU-UCL Namur. "Pratiquement tous les malades ont des perfusions. Tous les malades ont des transfusions. Tous les malades ont de la chimiothérapie. Ils ont un monitoring de leurs différents paramètres clinique qui est extrêmement serré. Et donc il est logique que leur barème salarial soit celui qui est accordé aux infirmières de soins intensifs et de salle d’opération plutôt que le barème général.



Le professeur André fait ce constat glaçant : "l’hôpital n n’a pas d’autres solutions que de fermer des lits d hospitalisation, ce qui, pour des maladies de cancer du sang comme les leucémies, les lymphomes ou les myélomes est vraiment une grande problématique."