Pénurie du médicament Antabuse en Belgique : quelles conséquences pour les personnes souffrant d’alcoolisme ?

Si Sanofi a décidé de suspendre la disponibilité de l’Antabuse en Belgique et au Luxembourg, c’est avant tout à cause d’une pénurie de l’élément actif du médicament, le disulfirame. Sans fournisseur disponible, Sanofi ne peut plus distribuer le médicament. Une situation qui s’était déjà produite en 2018, comme le rappelait à l’époque Moustique, mais surtout qui ne concerne pas que la Belgique. "Il y a eu la même chose en Suisse début mars, avec une annonce de pénurie stabilisée, et en France, on est en rupture de stock avec une remise sur le marché indéterminée", témoigne Stéphanie Ladel, addictologue au Cabinet Social, à Rennes. "On ne sait pas si on aura de nouveau affaire à ce médicament ou pas, faute du produit actif", précise-t-elle.