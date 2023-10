Pénurie des enseignants : les syndicats remettent dix demandes-clés au gouvernement

Les représentants syndicaux des enseignants ont remis mercredi matin au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) dix demandes-clés européennes pour rendre l'enseignement plus attractif et remédier à la pénurie d'enseignants.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne des enseignants organisée par le Comité syndical européen de l'éducation (CSEE), a duré une heure. Représentants des syndicats socialistes, chrétien et libéraux de l'enseignement ont pu s'entretenir avec le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR), la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) et la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur Françoise Bertieaux (MR). Selon Joseph Thonon de la CGSP-Enseignement, la discussion du jour a porté sur le salaire des enseignants et la taille des classes.

De son côté, le gouvernement s'est dit bien conscient de l'enjeu, tout en rappelant la situation budgétaire délicate de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La pénurie des enseignants est une réalité dans de nombreux pays en Europe et ailleurs. C'est pourquoi les syndicats européens ont décidé de mener cette campagne transnationale sur base de revendications communes. Pour rendre le métier plus attrayant, ceux-ci préconisent notamment le soutien à davantage d'autonomie professionnelle, l'octroi de salaires compétitifs, un plus grand soutien aux profs en début de carrière et une meilleure prise en compte des questions d'égalité et de diversité pour le corps enseignant. En signe de soutien à la campagne, les enseignants de la FWB sont invités à participer à un arrêt de travail dans leur école entre le 4 et le 13 octobre.