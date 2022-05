Pénurie des chauffeurs de bus : à Andrimont, un directeur d'école assure lui-même le ramassage scolaire

Le métier de chauffeur de cars scolaires est en pénurie. La profession n'attire plus. Conséquence: certains enfants ne sont plus en mesure de se rendre à l'école.

A Andrimont, en région verviétoise, Karel Vangrunderbeeke, le directeur d'une école spécialisée, assure lui-même le ramassage scolaire. C'est une information du journal La Meuse. Chaque jour, il passe deux à trois heures sur la route pour permettre à cinq élèves de poursuivre leur scolarité.

Écoutez notre reportage.

Pénurie aussi pour les lignes régulières

Et ce problème de pénurie ne concerne pas que les transports scolaires. "La difficulté de trouver des chauffeurs, elle est présente partout en Wallonie, mais aussi en Belgique" indique Stéphane Thierry, le Directeur Marketing du TEC (le TEC qui sous-traite la gestion du transport scolaire à des sociétés privées). "Trouver des conducteurs d'autocars ou d'autobus n'est pas simple pour le moment. Nous devons nous-mêmes, sur la régie du TEC, remplacer des départs à la pension ou bien étendre notre nombre de conducteurs parce que l'offre se déploie d'à peu près 410 personnes en 2022, et on constate que ce n'est pas facile, que ce n'est plus ou ce n'est pas pour l'instant, à tort je pense, un métier qui attire les jeunes, voire les moins jeunes."

Pour conduire un car ou un bus, certaines qualités sont requises: "On en cite toujours quatre qui sont importantes tant pour le transport scolaire que pour les lignes régulières: avoir une orientation clients, pouvoir gérer son stress, respecter les règles parce que l'autocar ou l'autobus doit être à l'heure, et enfin, être flexible parce que parfois, on travaille tôt le matin, puis on arrête de travailler et on recommence le soir, donc il faut être flexible au niveau des horaires."