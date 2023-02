Pénurie de taxis à Mons : "On a énormément de demandes et pas assez de chauffeurs"

Peut-être avez-vous déjà eu la mauvaise expérience d’appeler une société de taxi à Mons et de vous entendre dire qu’il n’y a pas de chauffeur de libre. Cela arrive plus souvent que la normale. La cause : un manque de chauffeur dans la région montoise.

Orlando Olivier est chauffeur pour la société taxi Willy depuis 11 ans. Selon lui, "on a énormément de demande et pas assez de chauffeurs. Beaucoup de personnes maintenant aiment bien avoir leurs week-ends et leurs jours fériés". Il faut dire que le métier n’est pas de tout repos. Pour Orlando, une journée normale commence à 7 heures et termine à 18 heures. Ça, c’est sans compter les imprévus. "J’ai déjà conduit des clients jusque Metz, Liège, Bruxelles, …" et ça forcément ça rallonge les journées.

Un métier pas de tout repos donc et qui est soumis à plusieurs conditions. "On doit passer un examen, avoir un casier judiciaire vierge,

Cet après-midi, Orlando reçoit un appel de la centrale. Il doit aller chercher un couple qui vient de faire ses courses à Cuesmes. "On prend le taxi trois fois par mois pour aller faire nos courses. On le voit, parfois ils ne savent pas venir nous chercher parce qu’ils n’ont pas de chauffeurs. Ce n’est pas facile pour nous mais en même temps je les comprends, ce n’est pas facile pour eux non plus", explique Marc.