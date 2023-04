Pénurie de places dans les crèches en Wallonie : certains établissements ont des difficultés à trouver des puéricultrices

La plupart des jeunes parents le savent, trouver une place d’accueil en crèche est un véritable défi. La Fédération Wallonie Bruxelles manque cruellement de places. Elle prévoit la création de 5200 places d’ici 2025 mais encore faut-il qu’il y ait assez de puéricultrices et de puériculteurs pour prendre en charge les enfants.

De moins en moins d’élèves en puériculture

Dans plusieurs régions de Wallonie, les établissements d’accueil ont en effet des difficultés à trouver des puéricultrices. Un problème surtout valable pour les contrats de courte durée pour des remplacements succincts. Une situation qui pourrait empirer puisque les formations en puéricultures sont de moins en moins prisées des élèves.

►►► À lire aussi : Pénurie dans les crèches : il faut revaloriser les métiers de la petite enfance selon l’ONE et la Ligue des Familles

Entre 2016 et 2021, le nombre d’élèves inscrits dans la formation en puériculture a presque diminué tous les ans. 3701 inscrits en 2016-2017 pour 2963 pour l’année scolaire 2021-2022. Actuellement, cette formation en puériculture se fait dans les options organisées dans l’enseignement secondaire professionnel en cinquième, sixième et septième année.

Pas de pénurie en Wallonie mais…

Pour l’instant le métier de puéricultrice n’est pas en pénurie en Wallonie mais bien en région bruxelloise. "Il n’y a pas de pénurie à proprement parler en Wallonie selon les données du Forem. Du côté d’Actiris par contre, au niveau de Bruxelles-Capitale, il y a effectivement une tendance à la pénurie. Mais ce n’est pas nouveau, c’est le cas depuis quelques années", explique Sylvie Anzalone, porte-parole de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

Les difficultés du métier

Le métier n’est donc pas en pénurie en Wallonie mais de nombreuses crèches ont des difficultés à embaucher de nouvelles puéricultrices. Une situation qui s’explique par de nombreux paramètres.

"Ce n’est pas une liste exhaustive mais c’est un métier avec des horaires compliqués. On commence très tôt, on finit parfois très tard. Ce sont parfois aussi des contrats de courte durée. Il faut donc accepter de travailler pour un petit remplacement et ça non plus, ce n’est pas quelque chose de simple. Et puis, la mobilité, ce n’est pas toujours facile d’avoir un véhicule quand on cherche du travail. Ce n’est pas non plus toujours simple de prendre des transports en commun très tôt le matin ou très tard le soir", liste Sylvie Anzalone. Ajoutez à cela un salaire peu attractif et une pénibilité souvent sous-estimée.

Revaloriser le métier

Une des solutions pour attirer plus de candidats puériculteurs est évidemment de revaloriser la fonction. Une réflexion est en cours pour abaisser les normes de l’ONE afin de faire passer de 7 à 5 le nombre maximum d’enfants par puéricultrice. Un moyen d’alléger la charge de travail des puéricultrices.

►►► À lire aussi : La Louvière : le personnel des crèches communales en grève

Autre aspect : le salaire. Selon la CGSP, il était question de revoir les barèmes liés à la fonction mais ça bloque au niveau fédéral. Première avancée concrète, la création d’un bachelier pour la rentrée de 2023, "À partir de septembre, il y a des hautes écoles qui vont proposer ce bachelier. Il s’intitule "bachelier en accueil et éducation du jeune enfant". Il y a une grosse communication qui va être faite notamment avec ces hautes écoles fin avril. Ce bachelier permettra d’accéder à des métiers liés à la petite enfance au sens large. Il permettra aux puériculteurs et puéricultrices diplômés d’avoir un meilleur salaire, un meilleur statut, une meilleure reconnaissance", assure la porte-parole.

Un beau métier

Il y a aussi un manque de reconnaissance de ce métier au sein de la société selon Sylvie Anzalone, "C’est vraiment un très beau métier qui participe à la réduction des inégalités sociales et de santé. Il y a un vrai décalage dans la considération que lui donne la société par rapport aux réalités du métier. Souvent, on pense que c’est quelque chose d’assez simple alors qu’il faut vraiment beaucoup de compétences et c’est évidemment un métier qu’il faut revaloriser tant au niveau du statut que du salaire", conclu la porte-parole de l’ONE.