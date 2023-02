Pénurie de piscines… et de maîtres-nageurs dans les Ardennes liégeoises

En cette première semaine de congé de carnaval, les vacanciers qui espèrent trouver un endroit où nager risquent fort d’être déçu. Les piscines sont fermées, à Spa en travaux, à Aywaille, Chaufontaine et Stavelot à la suite des inondations, et à Trois-Ponts pour cause d’économies d’énergie. Il reste juste Bernardfragnes, sur la commune de Ferrières.

C’est un établissement scolaire, en principe, mais l’intercommunale qui le gère a décidé de s’ouvrir au public, les après-midi. Les habitants de la région, ou les touristes en villégiature. Les hébergeurs et gérants de gîte ont d’ailleurs été contactés, pour qu’ils le fassent savoir. Mais en dernière minute, il a fallu régler un problème de maître-nageur. Comme l’explique le président, Patrick Lecerf, "il y a une pénurie de piscines et une pénurie de maître nageurs, parce que comme il n’y a plus de piscine, ils ne font pas leur recyclage annuel, qui est payant, qui est coûteux, et les formations ne sont pas données dans les environs."