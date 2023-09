Pénurie de pharmaciens : avons-nous un trop grand nombre d’officines en Belgique ?

En Belgique, nous comptons 4500 officines, soit une pharmacie pour 2575 habitants environs. C’est l’un des réseaux les plus denses au monde. Ce qu’il manque cependant, ce sont les pharmaciens qui se retrouvent dans la liste des 158 métiers en pénurie.

Un manque de bras qui font que de nombreuses pharmacies engagent dès qu’ils le peuvent. "J’ai mis un an pour engager un pharmacien. J’ai engagé la première personne qui s’est présentée", témoigne Julian Jehaes, pharmacien et ancien vice-président de l’Union des pharmaciens bruxellois. "On voit que les étudiants veulent plus partir vers l’industrie, où les horaires sont peut-être un peu plus légers", ajoute-t-il. Travailler en officine n’est pas facile, les horaires sont assez longs et les salaires moins confortables qu’en industrie.

Mais heureusement, tous les étudiants ne fuient pas les pharmacies. Pas question en tout cas de réduire les pharmaciens à de simples commerçants. Le métier évolue et de nouveaux services, comme la vaccination ou le testing, apparaissent dans le quotidien des pharmaciens depuis quelques années. Une plus-value qui intéresse les étudiants. "Ils se sentent plus importants", reconnaît Julian Jehaes.

Une question persiste cependant dans notre pays. Le manque de pharmaciens n’est-il pas lié à un trop grand nombre de pharmacies ? Le débat est ouvert !