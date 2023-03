Pénurie de personnel, revente de cars, concurrence du Luxembourg : les autocaristes belges sont en crise

Recherche chauffeur de car et de bus désespérément. En Belgique, 1500 offres d’emploi dans le secteur ne trouvent pas preneur, et la situation est particulièrement inquiétante en province de Luxembourg. A Messancy, Cédric Goedert, patron d’une société d’autocars, doit prendre lui-même le volant s’il veut assurer les services de son entreprise. "C’est tous les jours, affirme-t-il. Pour boucher les trous que des chauffeurs ne savent pas faire dans leur circuit, ou par manque de chauffeurs, ou imprévu ou maladie… Il faut un patron qui ait le permis, sinon c’est compliqué."

Dans l’entreprise de Cédric Goedert, il manque trois chauffeurs, soit près de 10% du personnel. Une pénurie qui a conduit le patron à revendre un de ses cars, faut de conducteur… mais aussi à refuser régulièrement des contrats, notamment pour des excursions scolaires et des voyages organisés en Europe. "On a les cars, mais on doit refuser par manque de personnel, regrette l’autocariste. C’est malheureux à dire, mais c’est comme ça pour le moment."

La situation est d’autant plus compliquée que Messancy se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Grand-Duché. Ce dernier représente une opportunité non négligeable pour les conducteurs. "Ils sont à grosso modo à 1000 euros de plus de l’autre côté de la frontière, explique Cédric Goedert. Plus les avantages de la pension et les allocations familiales… On n’arrive pas trop à concurrencer le Grand-Duché."