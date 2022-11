Pénurie de personnel infirmier : la clinique Saint Pierre d’Ottignies dit arriver à saturation et craint pour les prochaines semaines

Il arrive que nous demandions au 112 d’arrêter le flux des ambulances vers la clinique

Les infirmières qui restent sur place travaillent donc sous pression, et risquent de craquer et de prendre la même décision à tout bout de champ. "C’est un cercle vicieux", reconnaît Philippe Pierre. Le directeur confie aussi son impuissance face à la situation. Pour permettre à l’hôpital de continuer de tourner, deux unités de soins sont actuellement fermées. Pendant les vacances d’été, on en dénombrait trois, mais à cette période, on programme moins d’interventions non urgentes dans les hôpitaux et les patients sont globalement moins nombreux. Aujourd’hui, l’établissement fonctionne à flux tendu. "Cela nous pose des problèmes pour assurer à la fois la prise en charge des patients programmés et de ceux qui arrivent en urgence. On est complètement saturés. A un tel point que, de temps à autre, il arrive que nous demandions aux régulateurs du 112 d’arrêter le flux des ambulances vers la clinique", témoigne-t-il. La situation risque d’empirer avec l’hiver et ses maladies saisonnières. "Ça va devenir très vite très compliqué et on va probablement devoir diminuer les hospitalisations programmées", annonce-t-il. Des reports d’interventions qui rappellent celles de la crise Covid et qui ne sont pas sans conséquence en terme santé publique.