Pénurie de médicaments : quand les pharmacies de quartier prennent le relais de l’industrie

Ce qui est intéressant, c’est que dans le cas d’une indisponibilité du médicament, l’on puisse produire en officine, ces médicaments en pénurie ou qui ne sont plus produits par l’industrie. Le pharmacien redeviendrait-il vraiment un prestataire de proximité qui personnalise sa production en fonction de ses patients ? Pour Alain Chassepierre, directeur du centre formation permanente des pharmaciens francophones, on revient au métier de base. "Historiquement, le métier était de préparer les médicaments puis il y a eu les médicaments tout faits, produits par les firmes pharmaceutiques. Heureusement, dans notre pays, il restait encore de nombreuses préparations magistrales. Elles ont l’avantage d’être personnalisées. On peut parfois adapter plus facilement la dose, mélanger des principes actifs dans la même gélule, c’est intéressant."

Le métier serait donc en pleine évolution, et non, notre pharmacien ne serait pas qu’un distributeur de boîtes de médicaments. Alain Chassepierre le confirme : "Nous nous positionnons désormais comme acteur de soins de proximité. Nous avons de nouveaux services comme celui d’accompagner et de préparer des substances magistrales pour le sevrage aux benzodiazépines en adaptant progressivement les doses pour éviter les problèmes liés au sevrage."