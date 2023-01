Pénurie de médicaments : faut-il s’en inquiéter ?

Semaine dernière, la France a interdit la vente en ligne et sans prescription de certains médicaments, par peur de manquer aux personnes qui en ont réellement besoin. Chez nous, la situation est également tendue. Mais elle n’est pas comparable à la France, où la situation est plus grave. Pour l'instant, on compte près de 200 médicaments indisponibles en Belgique. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces pénuries.

Si un maillon de la chaîne manque, c’est toutes la production qui fait défaut

La mondialisation, dans un premier temps, a subdivisé les étapes de production de différents médicaments. Prenons l’exemple du Nurofen : 80% des éléments qui composent ces comprimés sont produits hors Europe. En Ukraine par exemple, on trouve l’acier et les matériaux qui permettent d’emballer les médicaments. D’autres composés sont fabriqués dans les usines chinoises. Mais en Chine, la situation est tendue. La demande de médicaments explose et les mains d’œuvre diminuent à cause des maladies liées à la politique récente de réouverture post-Covid. "Or, si un maillon de la chaîne manque, c’est toutes la production qui fait défaut" insiste le Dr Charlotte.