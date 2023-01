Pénurie de médicaments en Europe: l'Union européenne a oublié ses engagements

Mais il y avait d’autres pistes sur la table, comme celle de constituer des réserves stratégiques communes de médicaments. Sauf que là non plus, ça n’a pas beaucoup avancé. Pire, aujourd’hui face à la pénurie, les Etats membres font la danse du ventre chacun de leur coté pour séduire les fournisseurs. C'est un peu comme si les Européens avaient oublié les leçons de la pandémie, lorsqu'ils avaient décidé d'agir ensemble pour se fournir en vaccin contre le Covid.

Mais la santé reste de la compétence des Etats membres. Et aujourd’hui les 27 préfèrent négocier dans leur coin plutôt que de le faire ensemble. Le problème c’est qu’à ce petit jeu, ce sont toujours les plus riches, les plus influents, les plus gros qui tirent leur épingle du jeu. Les dirigeants européens l’avaient bien compris au moment du Covid. Ils avaient bien compris que sans cette solidarité, c’est l’existence même de l’Union européenne qui était en jeu. Mais l’urgence aujourd’hui n’est plus la même.

Cet aveuglement donne un peu le tournis… On prendrait bien une aspirine pour reprendre nos esprits mais les boîtes sont vides... Bonne année quand même!