Pénurie de médecins généralistes en région rurale : Lierneux ouvre un centre médical

Lundi, le Dr Gaëtan Krafft, un jeune généraliste, donnera ses premières consultations dans le nouveau centre médical de Lierneux. Une réorientation professionnelle bien réfléchie. "Dans les zones plus éloignées des grands centres, on a un rôle plus complet. Le patient se tourne plus vite vers son médecin généraliste qui est finalement un peu son interlocuteur privilégié en soins de santé. On en apprend beaucoup et c'est souvent humainement quelque chose d'exceptionnel", explique le médecin généraliste.

Il se sentira sans doute un peu seul au départ mais pas pour longtemps. "Ce qui m'a motivé dans ce projet, c'est l'existence de quatre bureaux déjà aménagés et donc la possibilité de, je l'espère, rapidement convaincre des confrères et consœurs de me rejoindre."