Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur horticole : qui veut encore récolter nos fruits ?

Si les Belges délaissent le travail saisonnier dans l’agriculture et l’horticulture, de nombreuses personnes issues de pays de l’Europe de l’Est continuent de venir aider à récolter nos fruits et légumes chaque année. On estime que 80 à 90% de la main-d’œuvre dans l’agriculture et l’horticulture belges provient de l’étranger : des travailleurs et travailleuses venues de Pologne, de Bulgarie ou encore de Roumanie. Cependant, il est de plus en plus difficile d’attirer ces travailleurs chez nous.

Auparavant, ces saisonniers profitaient du différentiel de pouvoir d’achat entre la Belgique et leur pays, où les salaires étaient suffisamment bas pour accepter ces conditions de travail saisonnières. Comme le note Claude Vanhemelen, le niveau de vie a aujourd’hui augmenté dans ces pays : "Ces travailleurs ne se pressent plus autant pour venir travailler chez nous. Ils doivent plaquer leur famille pour venir ici travailler pendant trois mois, ce n’est pas ce qu’il y a de plus agréable."