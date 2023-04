Pénurie de kots à l’ULB, quand l’offre ne suit plus

En effet, l’ULB propose aux étudiants qui habitent loin, ont de faibles revenus ou souffrent d’un handicap, d’être prioritaires dans le traitement de leur demande. Mais quand la situation change, la priorité disparaît et c’est un tout autre processus qui se met en place. Marie Amandine doit refaire une demande sans avoir la certitude qu’elle sera acceptée.

D’autres logements étudiants sont proposés par des partenaires affiliés à l’université bruxelloise. Chez eux, le constat est le même. " Je suis obligée de refuser pas mal de demandes. J’ai beaucoup de candidatures qui arrivent fin août, mais à ce moment-là je n’ai plus aucune chambre disponible " explique Aurore Orbant, gestionnaire du Delta Campus.

Se tourner vers les logements des résidences partenaires, ce n’est pas non plus une solution idéale pour ces deux étudiantes. Les prix sont plus élevés et les chambres plus éloignées du campus.