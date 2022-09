Pénurie de généralistes : Braine-l’Alleud met en œuvre des actions pour séduire les jeunes médecins

Ce sont les médecins bien installés qui nous envoient les patients dont ils ne peuvent plus s’occuper

Les mesures commencent à porter leurs fruits. Six jeunes généralistes se sont ou vont bientôt s’installer dans la commune. C’est le cas du docteur Hermine Cholous, qui a ouvert son cabinet il y a deux mois à peine. "J’avais déjà fait quelques gardes dans la région et je me suis dit pourquoi pas", raconte avec enthousiasme cette jeune médecin venue de Bruxelles. Elle apprécie le calme et la situation de la commune, et surtout l’accueil que lui ont réservé ses confrères plus âgés et bien installés. "Ce sont eux qui nous envoient les patients dont ils ne peuvent plus s’occuper. Avec tout ce qui a été mis en place, c’est plus facile de s’installer ici toute seule dans un nouveau cabinet", confie-t-elle. Elle s’est déjà constitué une patientèle, et n’envisage pas de quitter la commune de sitôt, comme la plupart de ses jeunes confrères. "Le but n’est pas de ne faire juste quelques années ici, affirme la généraliste. Nous cherchons vraiment à faire notre carrière ici et à devenir de vrais médecins de famille, qui suivent les patients sur plusieurs générations".