Pénurie de foie gras pour Noël ? "Nous sommes obligés de refuser des clients !"

Ce mal qui touche les oiseaux est présent simultanément aux quatre coins de l’Europe "donc impossible de compenser comme on le fait habituellement avec des productions provenant de pays moins touchés."

Cette estocade donnée dans les cheptels avicoles nous rappelle les effets de la loi de l’offre et de la demande. "Une portion augmentera de 1,5 à 2 euros", confie le patron. Et si ce chiffre peut paraître négligeable, l’augmentation au kilo s’élève entre 15 et 50% parfois selon la qualité du produit.

Alors si le Belge est le second plus gros consommateur au monde de foie gras, cette année il devra jouer d’anticipation s’il veut garnir son assiette d’une tranche de ce met.