Pénurie de familles d’accueil pour les étudiants étrangers : "Depuis le Covid-19 et la montée des prix, c’est de plus en plus compliqué"

Chez YFU, c’est tout simplement la moitié de la quarantaine d’étudiants censés rejoindre la Belgique cette année qui est toujours en recherche d’une famille d’accueil, à un mois de la rentrée.

Créée en 1951 par un Allemand qui souhaitait permettre aux jeunes allemands de voyager dans l’Europe de l’après-guerre pour s’ouvrir au monde, cette petite ASBL propose aujourd’hui des échanges interculturels dans plus de 50 pays à des jeunes de 15 à 18 ans.

"Il s’agit de séjours sur le long terme de six mois ou d’un an. Cet échange s’inscrit dans le cadre scolaire. Cela veut dire que l’étudiant va suivre une scolarité normale chez nous et s’intégrer au sein d’une famille d’accueil", explique Pauline Winants, coordinatrice chez YFU.

Les familles volontaires ont pour mission d’héberger et de nourrir l’étudiant qu’elles accueillent, alors que les dépenses liées aux activités scolaires et extrascolaires sont à charge de la famille naturelle. "Accueillir un étudiant international, c’est partir à la découverte du monde tout en restant chez soi", pointe l’ASBL, qui souligne les "relations et les liens émotionnels forts" qui se créent entre l’étudiant et sa famille d’accueil.

Jusqu’à présent, cette association a toujours pu trouver une place pour ses candidats, mais l’objectif devient de plus en plus difficile à atteindre d’année en année. "Si cela continue comme ça, nous allons devoir chercher des alternatives, mais nous voulons éviter cela à tout prix", explique Pauline Winants.