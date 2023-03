Pénurie de don de sperme en Belgique : comment ça marche ?

Quels sont les critères pour donner son sperme ?

La procédure pour donner du sperme en Belgique est assez sévère et compliquée. Il faut, dans un premier temps, avoir entre 18 et 45 ans et être en bonne santé. Le donneur doit ensuite passer des examens médicaux approfondis. Dans l’attente de confirmation des tests sérologique négatifs, le sperme est gardé en quarantaine durant six mois avant d’être utilisé. Le sperme est enfin sélectionné selon plusieurs critères. Seul un don de sperme sur dix est recevable après les tests.

La rémunération que peuvent recevoir certains donneurs de sperme aux Etats-Unis peut monter jusqu’à 1200 euros par mois.

En Belgique, donner son sperme se fait gratuitement et aucune rémunération n’est prévue pour le donneur : "on est donc loin de la rémunération que peuvent recevoir certains donneurs de sperme aux Etats-Unis, qui peut monter jusqu’à 1200 euros par mois" ajoute Dr Charlotte. En Belgique, seuls les frais de déplacement sont remboursés, et une indemnité compensatoire allant de 50 à 100 euros (en fonction des hôpitaux) peut également être octroyée.