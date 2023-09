Pénurie de chauffeurs dans les transports routiers : " En Belgique, il manque plus de 5000 chauffeurs"

Le "Truck Show" est de retour à Houdeng-Goegnies ce samedi 2 septembre. Et comme son nom l’indique, c’est le rendez-vous des routiers et des passionnés de camion. L’occasion de sensibiliser le public à la pénurie de chauffeurs routiers. "En Belgique, il manque plus de 5000 chauffeurs routiers", indique Didier Michel, Président de la Fédération des Transporteurs Routiers (Febetra) et Administrateur-Délégué de Michel Logistics.



Cette pénurie, Didier Michel l’a aussi constaté dans son entreprise : "Pour notre société, il nous manque dix chauffeurs depuis au moins cinq ans. Et malheureusement, ça ne s’améliore pas. Pourtant, le transport, c’est un beau métier. On gagne correctement sa vie. En distribution, on rentre tous les jours chez soi".



En Wallonie, un chômeur sur trente se forme au métier en pénurie. Alors, le Truck Show, c’est aussi l’occasion de réaliser une opération séduction pour espérer attirer de la main-d’œuvre.