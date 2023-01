Pénurie de certains médicaments : la Belgique limite les exportations

La mesure ne satisfait pas Febelco, le plus grand grossiste de Belgique, qui fournit 40% des pharmacies du pays. "Tout le monde sait très bien que le problème est ailleurs. Comment pouvons-nous exporter un médicament que nous n’avons pas ? On se trompe de cible, ça ne va en rien résoudre le problème de pénurie sur le territoire belge. Tout le monde sait très bien que cette pénurie est un problème mondial, lié aux sites de fabrication qui ne suivent pas", réagit Olivier Delaere, administrateur délégué de Febelco.

Selon les organisations Pharma.be, Medaxes (association pour des médicaments accessibles) et Bachi (association des entreprises de l’industrie des médicaments en vente libre et des produits de santé vendus en pharmacie), la pénurie trouve son origine dans la forte pression à la baisse sur les prix des médicaments, la libre circulation des marchandises en Europe et des normes de qualité élevées qui exigent un processus de production très complexe.