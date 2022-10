Pénurie de carburant en France, ou comment une centaine de travailleurs parvient à bloquer une partie du pays

La grève a pourtant été levée jeudi et vendredi dans les deux seules raffineries du groupe Esso-ExxonMobil en France, après la conclusion d'un accord salarial entre la direction et deux syndicats majoritaires, mais pas avec la CGT.

Mais pas chez TotalEnergies. Aujourd’hui, les grèves ont été reconduites sur trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200), a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur pour le groupe de la CGT. Ce syndicat a refusé de signer l'accord conclu dans la nuit de jeudi à vendredi entre la direction de TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, la CFDT et la CFE-CGC.

Cet accord prévoit une "enveloppe" globale de hausse des salaires de 7%, dont 5% d'augmentation pour les ouvriers et techniciens et 3,5 % pour les cadres, plus une part individuelle qui pourra différer selon les personnes. S'y ajoute une prime d'un mois de salaire, avec un plancher de 3.000 euros et un plafond de 6.000 euros.

La CGT réclame elle 10%, correspondant à "l'inflation plus le partage" des bénéfices engrangés par l'entreprise pétrolière, à savoir 5,8 milliards d'euros pour le seul deuxième trimestre.

"La direction (...) ne semble pas prête à revenir à la table des négociations", a indiqué à l'AFP M. Sellini, dont le syndicat compte poursuivre le mouvement.