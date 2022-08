Pénurie dans les crèches : « il vaudrait mieux trouver une place avant de concevoir son enfant », témoigne un papa

L’ONE compile actuellement les chiffres pour l’année 2021, mais la tendance semble être à la stabilité. "Globalement, les chiffres devraient rester stables par rapport à 2020, avec une légère augmentation du nombre de crèches subventionnées, et une légère diminution des crèches non subventionnées." Et l’impact du covid ? " Il y a eu des maladies et des fermetures, mais il semblerait que les choses aient repris leurs cours. On devrait toutefois observer une diminution du nombre d’accueillantes autonomes, chez qui il y a eu des fermetures et des départs à la retraite non remplacés. " La pénurie n’aurait pas été aggravée, donc. La FWB prévoit par ailleurs toujours l’ouverture de 5200 places pour 2026.