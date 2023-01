Pénurie dans les crèches : il faut revaloriser les métiers de la petite enfance selon l'ONE et la Ligue des Familles

Damien Hachez, chargé d’études et d’action politique à la Ligue des familles, indique que la revalorisation du métier d'accueillante et celui de puéricultrice ou puéricultrice doit aussi être réalisé en parallèle du Plan Cigogne. "Ce sont en majorité des femmes qui se trouvent dans les milieux d'accueil et pendant la crise du Covid, on a vu que c'était un secteur essentiel. Or ces métiers n'attirent plus car ils sont peu valorisés financièrement et sont peu reconnus socialement alors qu'ils jouent un rôle important tant pour permettre aux parents de travailler et d'autre part, pour le développement social et cognitif des enfants. Il est donc important que les personnes de ce secteur puissent travailler dans de bonnes conditions."