Pénurie dans les crèches : de nouvelles places subventionnées d'ici 2025

Différence avec les crèches privées

Dans un milieu d'accueil non subventionné, le prix est fixé par le milieu d'accueil, quelque soit votre salaire… Tout est relatif mais évidemment nos salaires étant inégaux, cela peut représenter un coût très lourd pour certains. L’idée, c’est de trouver un équilibre entre l’offre d’accueil subventionné et l’offre d’accueil non subventionnée pour que les parents aient un réel choix et ne doivent pas se rabattre uniquement sur l’un ou l’autre qui ne correspondrait pas à leur choix et/ou possibilités.

Pénurie de crèches

Selon Sylvie Anzalone : "On peut parler d’une certaine pénurie mais il faut nuancer ce manque de places en fonction de plusieurs paramètres dont le paramètre du secteur géographique. Il y a des endroits où il manque cruellement de places et d’autres qui ont des places d’accueil en suffisance. En outre, ce n’est jamais définitif puisque tout évolue ; on crée des lotissements par exemple."