Pénurie d’orthodontistes : les patients contraints d’attendre entre six mois et deux ans pour un rendez-vous

Face à cette raréfaction de spécialistes et l’augmentation de la demande, l’Union francophone des orthodontistes de Belgique a alerté les autorités pour accepter plus de candidats dans les universités. En effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles a fixé un quota de seulement sept diplômés en orthodontie par an. C’est sans compter sur le fait qu’après un cursus de cinq ans en dentisterie, le candidat doit suivre une formation de quatre ans pour se spécialiser. Soit neuf ans au total.

Annick Bruwier, chargée de cours au département des sciences dentaires à l’ULiège, explique que le quota pourrait être revu tant que les structures d’accueil et l’accompagnement sont adaptés à la forte demande : "On a beaucoup de candidats de très grandes qualités qui sont très intéressés par cette discipline et qui se présente au concours tous les mois de juin. C’est dommage de les laisser sur le carreau. On pourrait effectivement doubler le contingentement. On l’a déjà fait depuis 2012, car on a maintenant deux orthodontistes qui sortent de l’université de Liège par an. Mais c’est vrai que si on doublait encore ce chiffre, je pense qu’il y aurait effectivement plus de candidats. D’un autre côté, on n’a pas en ce moment la place pour accueillir plus de huit étudiants à cause des fauteuils disponibles."