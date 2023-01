Pénurie d’ophtalmologues : dans 60% des cas, les patients payent deux ou trois fois plus cher

La proportion des médecins conventionnés diminue chaque année. Parmi les médecins spécialistes, ils ne sont plus que 68%, et seulement 43% chez les ophtalmologues. Mais ces 43% ne représentent, en raison d’un volume d’activité plus faible que les médecins non conventionnés, que 40% des consultations.

Il faut sortir des grands centres urbains pour prendre la mesure de la difficulté de trouver un ophtalmologue conventionné.

J’ai dû prendre rendez-vous au cabinet privé de mon médecin. Mais la simple visite, sans les examens complémentaires, m’a coûté 55€ au lieu de 29€.

"En février de l’année dernière, j’ai voulu prendre un rendez-vous à l’hôpital de Libramont ", explique un habitant de Vresse-sur-Semois." Le secrétariat m’a répondu : "nous n’avons aucune place libre cette année". Et pour l’année prochaine, l’agenda n’est pas encore ouvert. J’ai dû prendre rendez-vous au cabinet privé de mon médecin. Mais la simple visite, sans les examens complémentaires, m’a coûté 55€ au lieu de 29€."