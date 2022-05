Pénurie d’infirmières et d'infirmiers dans les hôpitaux, une conséquence inquiétante de la crise sanitaire

Aujourd’hui, il manque quarante équivalents temps plein à la clinique d’Ottignies, sur un effectif global d’environ 800 personnes dans le département infirmier.

"Il en manque environ deux par service, en dehors des unités spécialisées, explique Myriam Seront, la directrice du département infirmier. Toutes les unités ne sont pas en difficulté, certaines ont encore un quota correct. Mais je pense que j’ai une unité où il me reste seulement six infirmières. En sachant qu’il faut six équivalents temps plein pour avoir une infirmière 24 heures sur 24."

Et la conséquence directe de cette pénurie, c’est qu’il a fallu fermer deux unités de soin, soit environ soixante lits.

"Cela perturbe l’organisation des urgences car on ne peut pas admettre certains patients en hospitalisation aussi vite qu’on le souhaiterait, par manque de lits disponibles. Le personnel est vraiment fatigué. On lui demande beaucoup car on est en sous-effectif. On compense ça par des aides-soignantes et de la logistique, mais le travail d’une infirmière, personne d’autre ne peut le faire."