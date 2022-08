Pénurie d’accueillantes, le Centre régional de la petite enfance de Verviers recrute

Les vacances, c’est terminé, ou presque, et pour certaines familles, depuis des mois, c’est le casse-tête : trouver une place en crèche ou chez une accueillante d’enfants.

Il en manque, et même en s’y prenant très à l’avance, c’est la galère pour certaines familles. Le Centre régional de la petite enfance à Verviers lance d’ailleurs un appel pour recruter des accueillantes. Ce service couvre les 21 communes de l’arrondissement.

Anne Lising est une des responsables de ce service :

"Le centre de la petite enfance a une autorisation de l’ONE pour 180 accueillantes, ce qui équivaut à 720 places d’accueil à temps complet. Mais actuellement, nous avons 150 accueillantes, nous avons donc perdu des places d’accueil, que ce soit en milieu rural ou urbain, on a vraiment des difficultés un peu partout. La demande est peut-être encore plus importante sur ce qu’on appelle "le Grand Verviers".

Pour trouver une place, les parents doivent s’y prendre plus d’un an à l’avance et malgré cela, le centre refuse des demandes.